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Промышленность / Николаев
Сегодня, 08:30
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Николаевский судостроительный завод выполняет большие контракты: строит 140-метровое судно

На судостроительном заводе «НИБУЛОН» на разных стадиях готовности находятся три заказа, среди которых одно из крупнейших судов в истории независимой Украины -140-метровое судно-перегрузчик, сообщает пресс-служба предприятия.

На стапельной площадке продолжается сборка и сварка днищевых частей корпуса судна, а также начата установка секций уже второго яруса, среди которых бортовые секции, секции машинного отделения, перемычки между трюмами и помещения вспомогательных механизмов.

В машинном отделении готовятся к установлению фундаменты главных дизель-генераторов.

Активно изготавливаются необходимые комплектующие 140-метрового перегрузчика и на других участках завода, в частности в монтажно-трубном и механо-слесарном, в цехе металлообработки и сборно-секционном цехе.

Также продолжаются достраивание на других судах: на третьем буксире проекта POSS-115 и четвертом буксире проекта POSS-115.

Источник: https://myrotvorets.news/


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