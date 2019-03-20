Эксперты уверяют, что с 1 апреля в стране произойдет массовое отключение электричества

В первый день после выборов, уверяют эксперты, предприятия по всей Украине, в том числе водоканалы, теплоцентрали, госучреждения и госпредприятия, останутся без электроэнергии, потому что у них закончатся договора с поставщиками.

С 1 января 2019 в Украине вступила в действие реформа рынка электроэнергии. Наибольшие изменения коснулись условий поставки электроэнергии для юридических лиц. Предприятия, организации, учреждения, чья договорная мощность электроустановок превышает 150 кВт, в декабре 2018 должны были выбрать себе поставщика электроэнергии и заключить с ним договор на рыночных условиях. Компании, которые не нашли поставщика в новом рынке стали клиентами поставщика "последней надежды", функции которого выполняет ГП "Укринтерэнерго".

Согласно закону, поставщик "последней надежды" не имел права отказать в заключении договора и обязан предоставлять услуги по поставке электроэнергии, но не более 90 дней, то есть с 1 января по 1 апреля. Оператор системы распределения обязан немедленно выполнить предписание и прекратить электроснабжение потребителю, получив от поставщика "последней надежды" заявку об отключении потребителя.

Правила работы на рынке, предусматривающие прекращение электроснабжения должникам, действуют во всех европейских странах. Они являются неотъемлемой составляющей свободного рынка электроэнергии.

31 марта заканчиваются договорные отношения поставщика электроэнергии ГП "Укринтерэнерго" с клиентами, которые присоединились к договору о поставке электрической энергии поставщиком "последней надежды".

Это предприятия и организации, которые не нашли себе нового поставщика электроэнергии в отведенные государством 90 дней. По информации на сайте "Укринтерэнерго", таковых более 1300 по всей Украине. Среди них – водоканалы, теплоцентрали, государственные учреждения и промышленные предприятия.

Одной из проблем энергорынка сегодня является ситуация с долгами потребителей, которые сейчас получают электроэнергию у поставщика "последней надежды".

Так, по итогам первых месяцев работы розничного рынка электроэнергии общий уровень расчетов потребителей за электроэнергию не превышает 40%. По словам генерального директора Директората энергетических рынков Минэнергоугля Ольги Буславец, одна из основных причин, по которой поставщики электроэнергии отказываются от заключения договора, – неплатежеспособность клиента.

Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко так прокомментировал ситуацию:

"Государство должно найти средства в лице министерств, ведомств, местных властей, Кабмина, а ППН, Укринтерэнерго, в свою очередь, по нерегулируемому тарифу, не по завышенным ценам, а по обычной цене должен продавать электроэнергию этим социально значимым объектам".

По словам эксперта, это вполне возможно, поскольку Укринтерэнерго является государственной компанией и имеет лицензии на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу - то есть может заключить новые договоры как обычный поставщик. В противном случае отключения водоканалов, шахт, или теплокоммунэнерго может привести "к непредсказуемым социально-экономическим последствиям".

Омельченко указал, что сейчас около 1300 предприятий с плохой платежной дисциплиной, только 40% из них рассчитались за два месяца с начала года.

"К сожалению, по закону они с 1 апреля должны быть отключены от поставок электрической энергии. Поэтому правительство должно срочно уже 27 марта на своем заседании решить вопрос о нахождении средств и об обязательстве того же ППН, поставщика последней надежды, объявить тендер на продажу электрической энергии по обычным ценам", - резюмировал эксперт.

Государство должно оперативно решить проблему с возможным отключением электроэнергии госпредприятиям, водоканалам и теплокоммунэнерго. Возможен вариант – обязать Укринтерэнерго стать поставщиком для проблемных предприятий.

Крупнейшими должниками являются промышленные и государственные предприятия, госшахты и теплокоммунэнерго.

Источник: https://www.segodnya.ua



