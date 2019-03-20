Оплачиваемый отпуск с рождением ребенка теперь смогут брать и мужчины

Законопроект "О внесении изменений в статью 17 Закона Украины "Об отпусках", который предусматривает, что украинские мужчины смогут брать оплачиваемый отпуск с рождением ребенка, зарегистрирован в Верховной Раде. После родов, считают авторы проекта, матери нужна поддержка, как физическая, так и психологическая.

"В связи с рождением ребенка, отцу, который состоит в браке с матерью ребенка, на основании свидетельства о рождении предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней", - говорится в проекте закона.

В пояснительной записке авторы утверждают:

"Это позволит отцу проводить первый период после рождения ребенка с семьей, будет способствовать уходу за новорожденным, а также равным возможностям в процессе адаптации к ситуации, вызванной рождением ребенка".

Сейчас отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без сохранения заработной платы предоставляется по желанию мужчине, чья жена находится в послеродовом отпуске.

По данным международной организации Save the Children Ukraine, Украина занимает 78 место в мире по уровню материнского комфорта.

Возможность получить отпуск после рождения ребенка для отца, предусмотрена в законодательстве ряда стран, в частности:

Норвегия: две недели дополнительного оплачиваемого отпуска;

Исландия: папа может получить три месяца наравне с женщиной, ему выплачивается пособие в размере 80% от его среднего заработка;

Великобритания: отец имеет право провести 2 недели с ребенком с сохранением зарплаты до 90%;

Португалия: закон обязывает отца провести 5 дней с ребенком, отпуск оплачивается в случае отказа - штраф.

Источник: https://life.pravda.com.ua



