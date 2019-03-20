Оплачиваемый отпуск с рождением ребенка теперь смогут брать и мужчины

Законопроект "О внесении изменений в статью 17 Закона Украины "Об отпусках", который предусматривает, что украинские мужчины смогут брать оплачиваемый отпуск с рождением ребенка, зарегистрирован в Верховной Раде. После родов, считают авторы проекта, матери нужна поддержка, как физическая, так и психологическая.
"В связи с рождением ребенка, отцу, который состоит в браке с матерью ребенка, на основании свидетельства о рождении предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней", - говорится в проекте закона.
В пояснительной записке авторы утверждают:
"Это позволит отцу проводить первый период после рождения ребенка с семьей, будет способствовать уходу за новорожденным, а также равным возможностям в процессе адаптации к ситуации, вызванной рождением ребенка".
Сейчас отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без сохранения заработной платы предоставляется по желанию мужчине, чья жена находится в послеродовом отпуске.
По данным международной организации Save the Children Ukraine, Украина занимает 78 место в мире по уровню материнского комфорта.
Возможность получить отпуск после рождения ребенка для отца, предусмотрена в законодательстве ряда стран, в частности:
Норвегия: две недели дополнительного оплачиваемого отпуска;
Исландия: папа может получить три месяца наравне с женщиной, ему выплачивается пособие в размере 80% от его среднего заработка;
Великобритания: отец имеет право провести 2 недели с ребенком с сохранением зарплаты до 90%;
Португалия: закон обязывает отца провести 5 дней с ребенком, отпуск оплачивается в случае отказа - штраф.
Источник: https://life.pravda.com.ua