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Вчера, 13:00
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Трехлетний ребенок умер от кори во Львове: мама отказалась его прививать

В Мостисском районе Львова от кори умер мальчик, которому еще не исполнилось трех лет. Об этом корреспонденту Укринформа сообщил заместитель директора областного Лабораторного центра Минздрава Олег Когут.

“Ребенок, которому было 2 года 11 месяцев, заразился корью от своей матери. Заболел также его старший братик. Однако у него ход болезни был легче, ребенка уже выписали из больницы”, - отметил Когут.

По его словам, у младшего мальчика корь дал ряд осложнений, наиболее тяжелые из которых - энцефалит (воспаление мозга) и пневмония. Ребенка спасали врачи реанимационного отделения областной инфекционной больницы, однако мозг своей жизнедеятельности не восстановил, и ребенок умер.

Как установили в Лабораторном центре, мальчик не был привит от кори, его мама написала отказ от вакцинации.

Раньше от кори на Львовщине умерло двое четырехлетних детей и молодая женщина.

Как сообщал Укринформ, на Львовщине проводится массовая вакцинация школьников от кори. Однако пока защиту от опасной инфекции получили только 46 процентов учащихся.

Нужно также знать, что за последнюю неделю корью заболели более трех тысяч украинцев.

Источник: https://www.ukrinform.ru


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