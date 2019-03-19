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Политика / Власть
Вчера, 10:00
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Законы о фейках и наказании за оскорбление власти в интернете президент России подписал

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законы о блокировании фейковых новостей и наказании за оскорбление власти в интернете. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Согласно этим законам, Роскомнадзор будет "незамедлительно" блокировать сайты с недостоверной общественно значимой информацией, распространяемой "под видом достоверных сообщений", а за публикации с "явным неуважением" к власти в интернете будут предусмотрены штрафы и аресты на срок до 15 суток. Такие публикации должны будут удалить по требованию Роскомнадзора. За отказ сайтам может грозить блокировка. За публикацию фейковых новостей также предусмотрены штрафы в размере до 1,5 миллиона рублей.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании научно-экспертного совета отметила: "Только приняли законы, а сегодня уже новые мемы: покритикуешь власть - попадаешь под закон об оскорблении власти, похвалишь - под закон о фейковых новостях".

Источник: https://censor.net.ua


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