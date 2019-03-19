Полиция расследует дело о кол-центрах, которые запугивают людей, чтобы не ходили на выборы

Полиция возбудила уголовное производство по фактам, которые предоставила гражданская сеть «Опора», сообщил 18 марта председатель координационного штаба МВД - советник министра внутренних дел Иван Стойко.

«Мы начали уголовное производство по данному факту: в разных областях появляются колл-центры, которые запугивают людей, чтобы они не шли на выборы с целью уменьшения количества избирателей», - цитирует Ивана Стойко официальный сайт МВД.

По словам советника Авакова, полиция расследует такие дела в Харькове, Киеве и других областях.

«Людей запугивают тем, что на участках могут быть драки, взрывы и так далее... Мы обращаемся к гражданам Украины: не поддавайтесь на такие провокации, вы защищены, у нас достаточно сил, чтобы выборы прошли спокойно и легитимно», - отметил Иван Стойко.

Первый тур президентских выборов в Украине состоится 31 марта. Второй, в случае необходимости, - 21 апреля. В избирательном бюллетене 31 марта будут фигурировать фамилии 39 кандидатов.

Источник: https://mvs.gov.ua



