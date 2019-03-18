Не зарегистрирован - плати штраф, считает Минэкономразвития

Минэкономразвития представило проект закона, который отменяет обязательный штамп о регистрации в паспорте, однако предусматривает штраф за ее (регистрации) отсутствие, а также за ложные сведения о ней.

Как информирует пресс-служба Минэкономразвития, около десяти миллионов украинцев не могут пользоваться услугой регистрации через долгие процедуры. Более 63 процентов детей в Украине проживают без «прописки». Кроме того, граждане вынуждены обращаться за услугами посредников, которые за вознаграждение (от 3 тысяч гривен) регистрируют место жительства в нужной местности.

Закон не предусматривает введение штрафных санкций за проживание не по месту регистрации, однако он предполагает штраф за предоставление ложных данных с целью регистрации места жительства. Размер штрафа – 1700 гривен. Проект закона также предусматривает штраф в размере 340-850 гривен за проживание граждан без регистрации места проживания более 90 календарных дней после снятия с предыдущего места регистрации.

Источник: https://me.gov.ua



