Декларацию с семейным врачём нужно подписать срочно, с 1 апреля можно остаться без финансирования

С 1 апреля Минздрав Украины собирается прекратить полное финансирование пациентов, которые еще не заключили деклараций с врачом. Сейчас все пациенты терапевтов, семейных врачей и педиатров, поделены на два списка - "зеленый" и "красный".

Первый состоит из людей, которые уже успели заключить декларации с выбранными докторами. На сегодняшний день, по данным Нацслужбы здоровья, это успели сделать почти 26 млн украинцев. Остальные входят во второй список.

При этом в Минздраве отмечают: пациентов из "зеленого" списка с каждым днем становится все больше. Например, только за две недели марта деклараций заключено на 815 тысяч больше, чем в феврале, а в феврале - на 1,17 млн больше, чем в январе.

"Это требует увеличения финансирования учреждений здравоохранения, которые работают по "зеленому" списку, и сокращения для тех, кто работает по "красному", — говорят чиновники.

Чтобы решить эту проблему, Минздрав предлагает поменять правила финансирования. Сегодня за одного пациента из обоих списков врач получает 370 грн в год. Если Кабмин примет инициативу медчиновников, уже с 1 апреля за человека из "красного" списка врачи будут получать по 120 грн в год. Ранее планировалось, что такое понижение произойдет только 1 июля.

Медэксперт Зоряна Черненко успокаивает: помощь получат все.

"У нас законы говорят, что каждый украинец имеет право на медицинскую помощь. И только другой закон может это право ограничить, а не постановление Кабмина. Если кто-то нарушит эту норму, то ему будет грозить уголовное преследование за непредоставление медпомощи".

На сайте Национальной службы здоровья заработала электронная карта, где можно быстро найти ближайшее заведение первичной помощи, чтобы записаться к семейному врачу.

Если вы еще не успели выбрать своего врача или не можете определиться с медучреждением, теперь это сделать проще. На сайте Национальной службы здоровья заработала электронная карта. Здесь можно быстро найти, где расположено ближайшее к вам заведение первичной помощи. Проверить, набрал ли уже оптимальное количество пациентов врач, с которым вы хотите подписать декларацию, и другое", - написал Гройсман в Фейсбук.

Он отметил, что информацию на карте можно найти почти по каждому коммунальному учреждению первичной медицинской помощи, ведь 99,2% таких больниц подписали договор с НСЗУ. Кроме того, на новую систему перешло 111 частных клиник.

В Крыму и на оккупированной части Донбасса эта услуга не доступна.

Источник: https://www.ukrinform.ua



