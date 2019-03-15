Ультраправый австралиец Брентон Таррант убил 49 человек и ранил 40, целился - в детей

В ночь на15 марта во новозеландском городе Крайстчерч злоумышленники расстреляли две мечети и городскую больницу. По сообщениям СМИ, погибли не менее 49 человек, еще около 40 были ранены. Известно, что преступники целились в основном в детей, сообщает New Zealand Herald.
Позже два взрыва прогремели в районе вокзала и торгового центра в новозеландском Окленде. Оказалось, что полиция вовремя обнаружила бомбы и обезвредила их.
Стрельба велась в двух мечетях и в городской больнице в Крайстчерче. Неподалеку найден заминированный автомобиль. Убиты 49 человек, ранены - около 40. Расстрел официально объявили террористическим актом.
Стрельбу из автоматического оружия в мечети, где находились не менее 300 человек, открыл белый мужчина в шлеме, очках и куртке армейского образца. Убийцей оказался 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант, который придерживается ультраправых взглядов. Всего задержали четырех человек: троих мужчин и одну женщину. Полиция заявила, что больше никого не ищет. Одному из пойманных уже предъявлены обвинения.
Киллер снимал свое преступление на видео.
Власти закрыли все школы и мечети в Крайстчерче.
По словам людей, которые находились в мечети, сначала они подумали, что это электрический удар, но потом все начали бежать. Стрельба продолжалась примерно 20 минут.
По сообщениям, боевик нацелился на мужскую молитвенную комнату в мечети, а затем переместился в женскую. "Я просто ждал и молился: Господи, пожалуйста, пусть у этого парня закончатся пули", - рассказал свидетель.
Затем были расстреляны посетители еще одной мечети и городская больница.
Кроме того, в трех километрах от одной из мечетей, где произошла стрельба, был найден заминированный автомобиль.
Злоумышленник оставил 37-страничный "манифест", в котором сообщил о своих намерениях.
По мнению экспертов по безопасности, человек является ярко выраженным сторонником теории превосходства белой расы.
Аккаунт стрелка в Twitter был удален.
Источник: https://www.nzherald.co.nz