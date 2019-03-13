Серия А: главные интриги последних туров

Сезон в итальянском первенстве выходит на финишную прямую, а это означает, что впереди время решающих поединков. В этом году Серия А традиционно не побаловала нас в плане борьбы за золотые медали, но вот многие другие вопросы по-прежнему остаются открытыми. Один из наиболее интересных из них – это борьба за места в зоне Лиги чемпионов.

В том, что «Ювентус» (который в очередной раз примерил на себе золотые медали) и «Наполи» получат свои места в самом престижном клубном турнире Старого Света, сомневаться не приходится. А вот за две другие путевки идет напряженная борьба между «Лацио», «Ромой», «Интером» и «Миланом». Последний впервые за долгие годы имеет неплохие шансы финишировать в тройке призеров.

Несмотря на то, что зимой состав «россо-нери» покинул Игуаин, на его место был сразу приобретен Пьонтек, который с ходу начал демонстрировать свою результативность. Это помогло «Милану» подняться в турнирной таблице Серии А. Попадание в Лигу чемпионов для подопечных Гаттузо крайне важно, ведь это не только возможность вернуть былую славу, но серьезные финансовые вливания.

Оперативные футбольные данные на 777 скоре

Причем сейчас команда может наконец-то финишировать в ТОП-4. Это станет результатом целого комплекса факторов:

Удачной трансферной политики. О Пьонтеке мы уже упомянули, но также зимой был подписан Пакета, который сходу влился в стартовый состав. Прогресса молодых игроков. Осечки конкурентов. Высокого уровня индивидуального мастерства лидеров.

На 777 скоре всегда легко найти статистику выступлений команды, а также отдельных исполнителей. Дополнительным преимуществом для «Милана» станет и отсутствие загруженности в еврокубках (впрочем, практически все прямые конкуренты также вылетели из ЛЧ и ЛЕ). Благодаря неплохому подбору игроков Гаттузо может применять активную ротацию и выпускать на поле только сильнейших на данном этапе.

Впрочем, сомнений в том, что «россо-нери» необходимо усиливать состав, не возникает. Качественные и точечные приобретения станут залогом того, что прогресс текущего сезона продолжится и в дальнейшем. Причем мечтают болельщики о победах не только на внутренней, но и на международной аренах. Пока «Милан» слабоват для этого, но статистика команды постепенно улучшается, в чем Вы можете лично убедиться, ознакомившись с результатами на 777скоре.

Впереди решающие матчи, и любая осечка в них обойдется подопечным Гаттузо очень дорого, поэтому нет сомнений, что футболисты будут выкладываться на 100 %. Таким образом, нас ждут насыщенные и богатые на события игры.