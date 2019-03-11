Курс валют

» » Максим Бурбак: кандидаты, прекратите обмен "ядерными ударами", прежде всего нужно заботиться о стране

Новости

Все новости
Политика / Главные новости
Вчера, 15:00
92
Версия для печати

Максим Бурбак: кандидаты, прекратите обмен "ядерными ударами", прежде всего нужно заботиться о стране

По словам главы фракции "Народного фронта" Максима Бурбака, с каждым новым днем избирательная кампания начинает напоминать войну на уничтожение. Он обратился к кандидатам в президенты с призывом заботиться, прежде всего, о сохранении государства.

Выступая во время Согласительного совета он подчеркнул, что избирательная кампания – это время дискуссии, а не "ядерных бомбардировок".

"С каждым следующим днем избирательная кампания начинает напоминать войну на уничтожение. Такое впечатление, что кандидаты в президенты живут по принципу - после выборов хоть потоп. Призываем вас: одумайтесь! Снизьте градус противостояния. Уясните наконец, что избирательная кампания – это время дискуссии, а не "ядерных бомбардировок". Тем более, когда на востоке есть реальный общий враг, который только и ждет, чтобы мы перессорились здесь между собой и стали слабее", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он привел пример государственнической позиции лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка, который не выдвигал своей кандидатуры.

"Уважаемые участники выборов. Если вы все будущие президенты, то должны прежде всего заботиться о сохранении государства. Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк не выдвигал своей кандидатуры - именно для того, чтобы консолидировать патриотические силы и не допустить раздора. Это было его государственническое решение", - подчеркнул руководитель фракции.

"Мы имеем моральное право требовать такого подхода и от вас всех. Помните об Украине, не занимайтесь ерундой. Ни на мгновение не забывайте, что реальная война против Украины продолжается. Концентрация российских войск на нашей границе остается высокой. Враг ждет дестабилизации. Еще раз обращаюсь к кандидатам в президенты. Убереги вас Господь от попыток подкупа, фальсификаций, распространения лжи против оппонентов и другой грязи во время избирательной гонки. Инцидент в Киеве и Черкассах засвидетельствовал высокое напряжение в обществе. Последствия избирательных злоупотреблений могут быть тяжелыми и даже трагическими", - подчеркнул Бурбак.

Источник: https://www.unian.net


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ОПРОС
За кого вы проголосуете на выборах президента Украины?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт