Курс валют

» » » На передовой военные будут, прежде всего, защищать страну, а уж потом голосовать, сказал Наев

Новости

Все новости
Общество / Армия
Сегодня, 14:00
0
Версия для печати

На передовой военные будут, прежде всего, защищать страну, а уж потом голосовать, сказал Наев

Военным, которые несут службу в районе проведения ООС на Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования в президентских выборах 31 марта. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев. Но проголосовать большинство из них сможет.

"Есть избирательные участки, никаких других действий не предусмотрено. Там, где будет возможность отойти, то пойдут и проголосуют. А там, где нет возможности, то значит, будут продолжать защищать", — заявил Наев.

Позже представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Алексей Трегуб в комментарии УНИАН сообщил, что военные ВСУ на первой линии обороны в зоне проведения ООС смогут проголосовать на президентских выборах на ротационной основе: бойцы будут отправляться на специально созданные участки в воинских частях по очереди по соответствующему решению командиров подразделений.

«Ничего кардинально нового - военнослужащие будут голосовать, как и все граждане Украины, единственное - те, кто несут службу на первой линии обороны, на передовой, то командиры будут решать вопрос, чтобы личный состав голосовал по очереди, то есть на ротационной основе», - заявил он. Трегуб рассказал, каким образом может проходить голосования: «Кто-то до обеда несет службу, остальные голосуют на специально созданных избирательных участках в воинских частях, кто-то будет голосовать после обеда. В течение дня всем будет предоставлена возможность воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать на выборах».

Он отметил, что в настоящее время специальные участки находятся на стадии создания.

Источник: https://golos.ua


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ОПРОС
За кого вы проголосуете на выборах президента Украины?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт