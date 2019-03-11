На передовой военные будут, прежде всего, защищать страну, а уж потом голосовать, сказал Наев

Военным, которые несут службу в районе проведения ООС на Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования в президентских выборах 31 марта. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев. Но проголосовать большинство из них сможет.

"Есть избирательные участки, никаких других действий не предусмотрено. Там, где будет возможность отойти, то пойдут и проголосуют. А там, где нет возможности, то значит, будут продолжать защищать", — заявил Наев.

Позже представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Алексей Трегуб в комментарии УНИАН сообщил, что военные ВСУ на первой линии обороны в зоне проведения ООС смогут проголосовать на президентских выборах на ротационной основе: бойцы будут отправляться на специально созданные участки в воинских частях по очереди по соответствующему решению командиров подразделений.

«Ничего кардинально нового - военнослужащие будут голосовать, как и все граждане Украины, единственное - те, кто несут службу на первой линии обороны, на передовой, то командиры будут решать вопрос, чтобы личный состав голосовал по очереди, то есть на ротационной основе», - заявил он. Трегуб рассказал, каким образом может проходить голосования: «Кто-то до обеда несет службу, остальные голосуют на специально созданных избирательных участках в воинских частях, кто-то будет голосовать после обеда. В течение дня всем будет предоставлена возможность воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать на выборах».

Он отметил, что в настоящее время специальные участки находятся на стадии создания.

Источник: https://golos.ua



