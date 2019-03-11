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Сегодня, 11:00
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Эксперты предрекают очередной мировой финансовый кризис покруче, чем в 2008 году

Речь идет не только о реализации соответствующей циклической закономерности, но и о перманентном обострении противоречий мировой экономики и беспрецедентном накапливании долговых обязательств. Об этом заявил профессор Анатолий Гальчинский, экс-директор Национального института стратегических исследований.

По его словам, накануне мирового экономического кризиса 2008 года, который по своей разрушительной силе приравнивается к кризису 1930-х годов, общий объем задолженности составлял 269% мирового ВВП, а по итогам 2017-го — общая задолженность уже более 327%.

“Вряд ли есть необходимость комментировать эту ситуацию, она очевидна”, — подчеркнул эксперт.

Источник: http://zn.ua


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