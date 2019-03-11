Безработица остается высокой, но меняется ее структура: растет дефицит рабочей силы

В Украине сокращается население трудоспособного возраста, поэтому активно будет расти дефицит рабочей силы, сообщила научный сотрудник Института демографии и социсследований им. Птухи НАНУ Лидия Ткаченко.

Л. Ткаченко добавила, что при этом у нас очень высокий уровень безработицы – больше 9%. В целом за год будет 9,5%. Правда, в Украине очень сильные сезонные всплески на рынке труда – в зимние месяцы по безработице идет спад, а в летние и осенние месяцы – подъем, максимальная активность. Как правило, в третьем квартале уровень безработицы ниже, чем во втором квартале года. За 4-ый квартал прошлого года отмечается повышение, и в среднем за год примерно 9,5% набирается.

«Уровень безработицы у нас остается высоким, притом, что есть дефицит рабочей силы. Причина в том, что молодые люди не хотят уже идти заводы и фабрики, «завод» особенно для молодых людей - это страшное слово.

Сейчас у молодежи совсем другая психология. Они хотят сидеть в офисе, а еще лучше – дома. Что касается IT-шников, то это очень маленький сегмент на рынке труда. У нас на слуху, что там высокие зарплаты, они везде нужны, но в реальности их очень мало. Там хорошие заработки, но, во-первых, там учиться трудно. Все равно основная масса молодежи идет учиться на менеджеров, на экономику, на социологию – на все что угодно, где легче учиться. В любом случае IT-сфера – это очень ограниченный сектор, и проблему занятости она никак не решит», - рассказала эксперт.

Напомним, по данным Госстата, по состоянию на 1 февраля 2019 года в Государственной службе занятости Украины было зарегистрировано 364,3 тыс. безработных. Об этом сообщила Государственная служба статистики. На 1 января 2019 года в Госслужбе занятости было зарегистрировано 341,7 тыс. безработных.

Количество вакансий в январе составило 67,8 тыс. (5 человек претендуют на 1 вакансию).

Источник: https://golos.ua



