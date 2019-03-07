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Бизнес / Потребрынок
Вчера, 23:21
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Вся Европа ездит на украинских лыжах: мы продали их на 50 млн долларов

За 2018 год украинский экспорт лыж в страны Европейского Союза составил около 50 млн долларов. Об этом со ссылкой на данные Госстатистики сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины в ответ на информационный запрос УНН.

Так, по данным Госстатистики, с 2017 по 2018 год украинский экспорт лыж в ЕС вырос на 8,5 млн долларов.

В частности, в 2018 году Украина экспортировала в ЕС лыж на 49,1 млн долларов, в то время как в 2017 году их было экспортировано только на 40,6 млн долларов.

Наиболее популярным видом лыж на европейском рынке являются лыжи для скоростного спуска - 77,7% от экспорта. На долю беговых лыж приходится 21,9%.

Источник: https://www.unn.com.ua


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