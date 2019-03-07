Нефть и газ на Харьковщине 20 ближайших лет будет добывать Ахметов

ООО «НАфтогазсистемы» (входит в портфель активов ДТЭК Нефтегаз Рината Ахметова) выиграло аукцион Государственной службы геологии и недр и получило право приобрести спецразрешения на пользование недрами Свитанково-Логивской площади. Свитанково-Логивская площадь находится на территории Чугуевского, Змиевского и Харьковского районов Харьковской области.

Об этом 6 марта сообщил начальник отдела по коммуникациям ДТЭК Нефтегаз Александр Шевелёв. По его словам, конкурс впервые проводился онлайн в системе Prozorro.Sale. Финальная стоимость лота составила 85 млн грн.

Недра на этой площади можно использовать для проведения геологических изучений нефтегазоносных пластов с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка месторождений). Из полезных ископаемых здесь можно добывать: нефть, газ природный, конденсат.

Как сообщала группа «ИС», в бюджет Харькова в результате этого решения поступило более 2,6 миллиарда гривен.

Источник: https://sprotyv.info



