Лучший в стране санаторий для спинальников уничтожают арендаторы: власть пока помочь не может

Курорт в Славянске (Донецкая обл.) в запущенном состоянии. Добыча лечебной грязи и минеральной воды прекращена. Специальная станция уже 4 года не работает и просто ржавеет. А ландшафтный парк- уничтожают: деревья и реликтовые растения выкапывают. Трубы теплосети тоже выкапывают.

Все это происходит без разрешения городских служб. Потому что сейчас главные в санатории – арендаторы.

По словам переселенца из Енакиево Анвара Курбанова, который уже 30 лет прикован к инвалидной коляске, каждый год он бывает на реабилитации в «Славянском курорте». «Санаторий "Славянский" единственный для нас, инвалидов, центр, который лучше, чем любой другой курорт по всему миру», – говорит Анвар.

«Здесь росли замечательные березы, орехи, тополь, липы. Сейчас эта территория, это место превратилось в пустыню. На этой аллее был светильник, освещал танцевальную площадку. Вот его срезали», – рассказывает жительница Славянска Татьяна Рыбальченко.

На территории курортной зоны работает экскаватор. По словам работников, есть устная договоренность с руководством «Славкурорта».

Трубы бывшей теплотрассы, уличные фонари, плиты с пешеходных дорожек и ограждения – имущество уникального курорта – распродают арендаторы. Причина – долги по зарплате. Работникам здравницы недоплатили 4 млн грн. И работы проводятся с нарушениями.

По словам руководства «Славкурорта» природный ландшафт парк надо восстановить, но нет средств. «Мы посчитали, для того чтобы все устранить, нужно порядка миллиона», – говорит гендиректор санаторно-клинического реабилитационного центра «Славянский курорт» Сергей Линник.

Вкладывать бюджетные деньги в здравницу не имеют права. Потому что она арендована. Срок истекает только через 5 лет. И в Славянске местные чиновники обратились в суд, для того, чтобы не ждать 2023 года. Требуют вернуть 220 га территории городу уже сейчас.

«В суде находятся уже больше года иски по возврату данных земель. То есть работа ведется, но заседания суда проводятся крайне редко. Городской совет все же будет и дальше продолжать системную работу для того, чтобы все-таки эти земли вернулись в собственность городского совета.», – рассказал мэр Славянска Вадим Лях.

А пока местные депутаты обратились в прокуратуру. Требуют проверить законность проведения работ на территории «Славкурорта».

Источник: https://www.dnews.dn.ua



