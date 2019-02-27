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Вчера, 20:00
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За текст на сугробе «Путин помоги убрать кучю» на автора пожаловались в полицию за «дискредитацию власти»

В Карелии администрация Олонецкого района обратилась в полицию, после того как местный депутат Игорь Некин написал на сугробе «Путин помоги убрать кучю». По словам самого депутата, таким образом он хотел привлечь внимание властей к ситуации со снежными завалами.

В администрации свои действия объяснили тем, что Некин своим посланием «дискредитирует власть». «Полиция сейчас всех допрашивает, чтобы выяснить, есть здесь правонарушение или его нет. Но мы это видим так», — заявил представитель администрации.

С начала 2018 года стало известно о нескольких случаях, когда жители, недовольные неубранным снегом, писали на сугробах «Навальный». После этого сугробы убирали.

Источник: https://meduza.io


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