Между Индией и Пакистаном вспыхнул конфликт: у обеих стран есть ядерное оружие

Многолетний хронический конфликт за штаты Джамму и Кашмир между Индией и Пакистаном в последние дни вспыхнул с новой силой. В ходе воздушного боя в Кашмире сбиты два самолета. Пакистан закрыл воздушное пространство.

По версии индийского министерства иностранных дел, пакистанские самолеты нарушили воздушное пространство Индии утром 27 февраля. В ответ в небо подняли индийскую авиацию. В ходе воздушного боя был сбит один истребитель ВВС Пакистана и потерян индийский истребитель МиГ-21. Его пилот пропал; проверяется информация о том, что он взят в плен пакистанцами. О судьбе пилота сбитого пакистанского самолета Индия ничего не сообщила.

Пакистан утверждает, что уничтожены два индийских самолета. По словам официального представителя пакистанских вооруженных сил Асифа Гафура, границу нарушила не пакистанская, а индийская авиация. Один из сбитых истребителей упал в индийской части Кашмира, другой — в пакистанской. Пилот второго самолета захвачен. Выжил ли пилот первого самолета, неизвестно. Ранее индийская полиция заявила, что два летчика и один местный житель погибли при крушении самолета ВВС Индии в Кашмире. Был ли это самолет, сбитый Пакистаном, не уточнялось.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство. Сообщается об отмене всех внутренних и международных рейсов. Российские авиакомпании, по словам источника ТАСС, перенаправляют международные рейсы через Туркмению и Иран. По информации сервиса Flightradar, воздушное пространство Пакистана будет закрыто до полуночи 1 марта. На севере Индии временно закрыты по меньшей мере четыре аэропорта.

Воздушный бой произошел после обстрела индийских военных объектов в Кашмире. Министерство иностранных дел Пакистана подтвердило факт авиаудара по ним. «Единственной целью было продемонстрировать наше право, желание и способность защищаться. Мы не стремимся к эскалации конфликта, но мы готовы к этому, если нас вынудят», — сказано в заявлении ведомства. Индийская армия сообщила, что в результате обстрела получили ранения пять военнослужащих.

Пакистан нанес удар в ответ на операцию, которую Индия провела на его территории. 26 февраля министерство иностранных дел Индии заявило о бомбардировке лагеря исламистской организации «Джаиш-е-Мухаммад» в Пакистане. По словам источника Reuters в индийском правительстве, погибли около 300 боевиков. Удар был нанесен в районе города Балакот в 50 километрах от границы. Как отмечает Reuters, Индия не проникала так далеко на территорию Пакистана с 1971 года. Официальный представитель вооруженных сил Пакистана подтвердил, что индийские самолеты вторглись в воздушное пространство страны, но заявил, что при атаке никто не погиб.

«Джаиш-е-Мухаммад» 14 февраля совершила теракт в индийской части Кашмира. Террорист-смертник направил автомобиль, начиненный более чем 300 килограммами взрывчатки, в автобус с сотрудниками индийской военизированной полиции. В результате погибли 44 человека. После теракта Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических группировок, которые действуют на его территории. Исламабад отвергает эти обвинения.

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Напоминаем

Кашмир — спорная область, с ней так или иначе связаны все вооруженные конфликты между Индией и Пакистаном. Княжество Джамму и Кашмир было территорией колонии Британская Индия, которая в 1947 году разделилась на Индию и Пакистан. В Кашмире жили в основном мусульмане, но его правитель, будучи индуистом, присоединил княжество к Индии. Пакистан несколько раз пытался отвоевать эту территорию. Сейчас 60% территории бывшего княжества Джамму и Кашмир находятся под контролем Индии, 30% контролирует Пакистан, примерно десятой частью территории управляет Китай. Раздел Кашмира не закреплен официальными соглашениями о границах.

Источник: https://meduza.io



