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Сегодня, 15:00
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Леонардо Ди Каприо призвал поддержать петицию за освобождение касаток и белух из бухты в Приморье

В вольерах в бухте Средняя находятся 11 косаток и 87 белух, утверждает Международный проект по морским млекопитающим. Их хотели продать в океанариумы Китая. Американский актер Леонардо Ди Каприо написал в своем микроблоге Twitter: "Присоединяйтесь к моему протесту против бесчеловечного удержания косаток и белух в России!"

Международный проект по морским млекопитающим (IMMP) обратился с открытым письмом к Владимиру Путину с призывом вернуть животных, находящихся в плену в Приморье, в их естественную среду обитания. Организация выразила готовность помочь российским властям и научному сообществу страны в этой операции.

По словам представителей IMMP, нынешние условия содержания представляют угрозу для китообразных. В числе подписавших письмо - исследователь Жан-Мишель Кусто, сын известного французского океанографа Жака-Ива Кусто.

Эти вольеры официально называют центром адаптации, а неофициально - китовой тюрьмой. В данный момент в вольерах вода покрыта льдом, который рабочие убирают вручную, все это приводит животных к стрессу. 

20 февраля президент России поручил российским Минприроды и Минсельхозу, а также научным и общественным организациям "определить дальнейшую судьбу китообразных" до 1 марта. На данный момент в вольерах находятся 11 косаток и 87 белух, которых собирались продать в китайские океанариумы, отмечает IMMP.

Источник: https://www.dw.com


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