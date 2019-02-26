Продавцы алкоголя в "наливайках" спаивают школьников: можно ли с этим бороться

Общественные активисты (в частности, члены ОО "Слов'янська Січ") и журналисты утверждают, что почти во всех городах и селах Донецкой области продают фальсифицированный алкоголь в незаконных точках продаж, и приобрести фальсификат могут свободно даже семилетние дети.

Пункты незаконной продажи алкоголя фактически в каждом городе и селе Донецкой области. В некоторых городах фальсификат не только продают, а и изготавливают в подпольных цехах. Проходят годы, но ситуация не меняется, пишет "Вчасно".

В Славянске, по информации горожан, работает целый цех, где разливают незаконную водку, которую потом продают в местных "наливайках".

Местные общественные активисты постоянно вызывают полицию и снимают видео, когда видят факты продажи алкоголя несовершеннолетним. Такое неоднократно фиксировали у школы № 17.

"В ларьке возле школы детям наливают на перемене по 100 граммов за 6 гривен, потом они идут в класс", - говорит председатель ОО "Слов'янська Січ" Василий Хоменко.

В Краматорске тоже есть незаконный спиртзавод, который сотрудники пограничной службы и прокуратуры несколько раз закрывали в 2016 году. Сейчас он продолжает работать. Местные жители говорят, что на Станкострое, где он находится, постоянно чувствуют запах спирта, разливают за высоким забором с камерами и охранниками.

Ситуация в прифронтовом Торецкое не лучше, ведь там также процветает подобный незаконный "бизнес".

"Фальсификат в Торецкое продается почти везде, но доказать это или сложно, или невозможно, - рассказал председатель ОО "Твой новый город" Владимир Елец. - Проверка проводится, но о ней заблаговременно предупреждают".

На прошлой неделе в Константиновке семилутнему ребенку продали бутылку алкоголя в ларьке в одном из микрорайонов города. 0,5 л фальсифицированной водки стоит 36 гривен. Водку, по словам продавщицы этого ларька, привозит сам владелец точки. Никаких документов на продажу алкоголя в ларьке нет. Всего таких точек в городе более 30. В одной из таких неделю назад фальсифицированным алкоголем отравились четверо подростков.

"Это такой бизнес: заказывают спирт оптом, разводят водой, добавляют таблетки туда и продают как водку. Конечно, это яд. Несколько человек в Лиманской ОТГ прошлом году отравились - вместо этилового спирта туда добавили метиловый. После тех событий были проверки, но все так же продолжает работать", - объясняет ситуацию Антон Воронов, представитель ОО участников боевых действий в Донецкой области.

При этом даже при продаже такого алкоголя детям дельцы обычно получают всего лишь административный протокол и копеечный штраф.

Можно ли что-то с этим сделать? Да, считают активисты. Надо всем вместе не проходить мимо, систематически вызвать полицию, если видим проблему и контролировать дела, чтобы они были доведены до нужного обществу результата. Хлопотное дело? Да. Не хочется, или страшно связываться с преступниками? Да. Но другого выхода нет...



