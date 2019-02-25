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Вчера, 18:30
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В Украине появятся три платных трассы: “Укравтодор” назвал направления

В “Укравтодоре” назвали направления, которые могут стать первыми платными дорогами в стране. Глава “Укрдоринвеста” Елена Криворучко рассказала, что “Укравтодор”, вместе со Всемирным банком, проанализировал 10 дорог и выделили три, которые можно перестроить.

Среди них, например, направление Киев — Белая Церковь. По словам Криворучко, чтобы построить по этому маршруту новую дорогу, нужны $535 млн и три года. При этом, введя плату за проезд, инвестор сможет возвращать чуть более 5% (почти $27 млн) в год.

Второй вариант, по словам чиновницы: 60 км на участке Львов — Краковец. На постройку новой дороги здесь понадобятся $290 млн и два года, а зарабатывать инвесторы смогут по $4 млн в год.

Наконец, в направлении Львов — Тернополь можно расширить дорогу с двух полос до четырех. На это понадобятся $293 млн и, по оценкам экспертов, около трех лет. Зарабатывать подрядчики на этой дороге смогут по $35 млн в год.

Однако, по словам Криворучко, сложности заключаются не только в том, чтобы найти инвесторов для этих проектов, но и в том, чтобы побороть нежелание простых украинцев пользоваться платными дорогами. Особенно с учетом того, что при появлении платных магистралей всегда должны быть бесплатные альтернативы.

“У нас проблема сейчас в другом — нам нужно заинтересовать инвесторов приходить и вкладывать деньги в такие проекты. А потом уже инвестор сам найдет возможность убедить граждан пользоваться этой дорогой”, — объясняет он.

Эксперт не исключает, что подрядчики, дабы привлечь автомобилистов, будут предлагать различные тарифные планы — например, существенные скидки для тех, кто пользуется дорогой часто. При этом, по мнению Кавы, проезд по дороге Киев — Белая Церковь (расстояние составит примерно 60 км) может стоить примерно как 2—3, а максимум 4 литра бензина. То есть проезд по этой дороге будет колебаться от 60 до 120 грн. Правда, рассказал эксперт и о проблемах, которые существуют сегодня.

“Например, дорога от Львова до польской границы (Львов— Краковец). Там сейчас камень преткновения — контрольно-пропускной пункт. Нужно решать вопрос с таможней, а также с Польшей по поводу создания максимально быстрой процедуры контроля. Ведь если человек заплатит за дорогу, проедет по ней, сэкономит полчаса своего времени, а потом 6 часов будет стоять на границе — это никого не будет стимулировать этой дорогой пользоваться”, — резюмирует специалист.

Источник: https://nbnews.com.ua


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