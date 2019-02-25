Спасенная в Эстонии собака оказалась волком, который попал в беду

В Эстонии несколько рабочих заметили истощенную собаку, которая отчаянно пыталась выбраться из ледяной реки. Они ее спасли, отогрели и доставили в ветклинику. Собака была растерянной и покорной. А потом выяснилось, что это волк.

Мужчины работали у плотины на реке Пярну, рядом с эстонским городом Синди. В какой-то момент они заметили, как неподалеку собака упала в ледяную воду и не могла оттуда выбраться. Людям удалось расчистить путь сквозь лед и спасти животное.

"Пса" растерли полотенцами и даже доставили в ближайшую клинику, чтобы там "собаке" оказали помощь.

Только там рабочие выяснили, что "пес", которого они вытащили из воды и посадили в свою машину "согреться", является диким волком.

В Эстонском союзе защиты животных (EUPA) отмечают - у животного было очень низкое артериальное давление, когда его доставили к ветеринарам, что и объясняет покорнуе и неагрессивное поведение во время спасательной операции.

"Нам надо было его пронести через склон. Весил он немного", - рассказал один из мужчин, Рандо Картсепп, эстонской газете Postimees.

"Он был спокоен, спал у меня на ногах. Когда мне надо было протянуть ноги, он поднимал голову", - добавляет эстонец.

Первые подозрения о том, кем на самом деле является "пес", появились у ветеринаров - слишком большим было животное для собаки.

Но только местный охотник, хорошо знакомый со здешними волками, четко установил, что это молодой волк в возрасте около года.

Имея эту информацию, в клинике решили после лечения поместить волка в клетку. Ветеринары опасались, что животное может стать уже не таким покорным, когда будет лучше себя чувствовать.

Волк поправился буквально за день. После этого на него надели ошейник с датчиком GPS - чтобы биологи могли отслеживать его перемещения и использовать это в исследованиях - и отпустили на волю.

"Мы такие счастливы, как закончилась вся история, и хотели бы поблагодарить всех причастных. Особенно тех мужчин, которые спасли волка, а также врачей из клиники, которые не побоялись лечить и кормить дикое животное", - отмечают в EUPA.

В Эстонии живут сотни волков, но сами по себе они обычно стараются избегать людей. Лишь нескольким из них за последние годы удалось надеть ошейники для наблюдений. А в прошлом году ряд природоохранных организаций признали волка национальным животным Эстонии.

Источник: https://www.bbc.com



