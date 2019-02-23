У контрабандиста Львовщины изъято наркотиков более чем на 2 млн грн: международный наркоканал закрыт

Работники Департамента противодействия наркопреступности совместно со Следственным управлением Главного управления Национальной полиции во Львовской области во процессуальным руководством прокуратуры ликвидировали международный канал поставки наркотиков.

Задержанный правоохранителями фигурант дела «под видом предпринимательской деятельности в сфере международных грузовых перевозок наладил криминальные связи с представителями наркобизнеса Западной Европы», сообщает пресс служба полиции. Оттуда человек поставлял дорогостоящие наркотики и психотропные вещества, в частности героин, кокаин и «экстази». Их он сбывал крупными партиями на территории Львовщины.

«Проводя крупные наркооперации, злоумышленник стал одним из самых влиятельных наркодельцов Львовщины и завозил на территорию области контрабандные наркотики и психотропы в особо крупных размерах», - сообщили в полиции.

У наркодилера изъято 330 г героина, 250 г кокаина и 100 г метилендиоксиметамфетамина, более известного под названием «экстази». Стоимость изъятого по ценам «черного» рынка составляет более 2 млн грн. Кроме этого, у задержанного изъято два карабина, пистолет и патроны к ним.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://www.npu.gov.ua



