В Кривом Роге изготавливали пять разновидностей наркотиков. Полиция "лавочку" прикрыла

В Кривом Роге полиция ликвидировала наркогруппировки и две мощные нарколаборатории по изготовлению пяти разновидностей наркотиков. В результате проведения масштабной спецоперации полицейские задержали всех членов группировки - от главаря до мелких реализаторов.

По словам начальника Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрея Кихтенко, в завершающем этапе спланированной спецоперации, организованной работниками Департамента противодействия наркопреступности, приняли участие около 200 полицейских - представителей профильных подразделений Киева, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей, Главного следственного управления, следователи и работники спецподразделений полиции Днепропетровщины и Департамента патрульной полиции.

«В ходе более 60 санкционированных обысков у членов организации изъято около тысячи расфасованных и подготовленных к сбыту доз метамфетамина, более девяти тысяч единиц трамадола, полкилограмма амфетамина, более 100 кг прекурсоров из которых изготавливались наркотические средства и психотропные вещества. Также изъято профессиональное лабораторное оборудование, которое позволяло синтезировать пять видов наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», - отметил руководитель Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции.

Он добавил, что в наркодельцов полицейские обнаружили четыре пистолета, в частности, один с глушителем и 56 патронов к ним, взрывчатку, а также более 800 тыс. гривен в разных валютах, полученные от сбыта наркотовара. Кроме того, правоохранители изъяли документацию «черной» бухгалтерии и 8 автомобилей, из которых реализовывался товар.

«Полицейские установили, что наркоторговля осуществлялась круглосуточно и охватывала все районы города. В ходе проведения мероприятий полицейские задержали 21 человек в возрасте от 21 до 35 лет», - сказал Андрей Кихтенко.

Члены группы имели четкое распределение функций и придерживались жесткой дисциплины и здорового образа жизни. Ежесуточно каждый наркосбытчик отчитывался перед главным лицом о количестве проданных наркотиков и психотропных веществ и полученные от этого доходы.

Реализация наркотиков происходила из экипажей автомобилей, которые курсировали по городу. При этом во избежание преследований полиции склады экипажей постоянно менялись. Изготовленные психотропы наркодилеры фасовали в контейнеры, которые имели маркировку наркогруппы и ценник.

В организации наркоторговцев была четко разработана схема реализации «товара» и своя сеть проверенных покупателей. Еженедельно дилеры меняли номер телефонов, по которым осуществлялись заказ, и информировали об этом только доверенных постоянных клиентов, а те приводили новых заказчиков и пользовались за это скидку на покупку наркотиков.

Уровень доходов группы составлял от пяти до семи миллионов гривен в месяц. При этом каждый член группы получал жалованье в зависимости от их вклада в преступное дело.

Предварительно злоумышленникам инкриминируется противоправная деятельность, предусмотренная ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотиков и психотропных ввеществ в крупных размерах), что по законодательству наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://www.npu.gov.ua



