Какие профессии сегодня более всего востребованы в Украине, рассказали в Центре занятости

На сегодня наибольшее количество вакансий - среди водителей автотранспортных средств, продавцов, подсобных рабочих и трактористов-машинистов, передает Государственная служба занятости.
Среди водителей автотранспортных средств в стране есть 63,9 тыс. вакансий, среди продавцов товаров - 63,3 тыс., подсобных рабочих - 61,3 тыс., А среди трактористов-машинистов - 43,3 тыс. вакансий, свидетельствуют статистические данные Государственной службы занятости.
Меньшее количество вакансий наблюдается по таким профессиям:
бухгалтер - 24,5 тыс. единиц,
охранник - 23,6 тыс.,
уборщик служебных помещений - 23,4 тыс.,
оператор котельной - 23,2 тыс.,
повар - 21,7 тыс.,
продавец-консультант -18 тыс.,
грузчик - 16,8 тыс.,
машинист (кочегар) котельной - 15,9 тыс.,
слесарь-ремонтник - 15,5 тыс. вакансий,
швея - 14,6 тыс.,
сторож - 13,9 тыс.,
медсестра - 13,7 тыс.,
специалист государственной службы - 10,9 тыс.,
дворник - 10,2 тыс. вакансий,
укладчик-упаковщик - 9,5 тыс. вакансий.
В прошлом году поступающие подали больше всего заявлений на филологию, право и менеджмент, хотя рынок труда требует 40% специалистов с высшим образованием и 60% - с профессионально-техническим.
Источник: https://www.dcz.gov.ua