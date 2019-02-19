Какие профессии сегодня более всего востребованы в Украине, рассказали в Центре занятости

На сегодня наибольшее количество вакансий - среди водителей автотранспортных средств, продавцов, подсобных рабочих и трактористов-машинистов, передает Государственная служба занятости. Среди водителей автотранспортных средств в стране есть 63,9 тыс. вакансий, среди продавцов товаров - 63,3 тыс., подсобных рабочих - 61,3 тыс., А среди трактористов-машинистов - 43,3 тыс. вакансий, свидетельствуют статистические данные Государственной службы занятости. Меньшее количество вакансий наблюдается по таким профессиям: бухгалтер - 24,5 тыс. единиц,

охранник - 23,6 тыс.,

уборщик служебных помещений - 23,4 тыс.,

оператор котельной - 23,2 тыс.,

повар - 21,7 тыс.,

продавец-консультант -18 тыс.,

грузчик - 16,8 тыс.,

машинист (кочегар) котельной - 15,9 тыс.,

слесарь-ремонтник - 15,5 тыс. вакансий,

швея - 14,6 тыс.,

сторож - 13,9 тыс.,

медсестра - 13,7 тыс.,

специалист государственной службы - 10,9 тыс.,

дворник - 10,2 тыс. вакансий,

укладчик-упаковщик - 9,5 тыс. вакансий. В прошлом году поступающие подали больше всего заявлений на филологию, право и менеджмент, хотя рынок труда требует 40% специалистов с высшим образованием и 60% - с профессионально-техническим. Источник: https://www.dcz.gov.ua



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