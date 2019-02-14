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Сегодня, 09:00
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Слухи о том, что Бахмутский Цветмет закрывается - недостоверны, но сокращения будут

Слухи о том, что предприятие закрывают, опроверг руководитель завода цветных металлов Виталий Малыхин. Сократится только убыточная часть производства, но высокодоходные линии, которые в основном производят товары на экспорт, будут продолжать работать.

Реорганизация продлится полтора месяца. Один из самых болезненных вопросов - грядущее сокращение работников - Виталий Малыхин пока не комментирует:

"Сейчас мы выбираем модели с высокой доходностью, конечно потребуется вывод рабочих мест, кроме того, мы стремимся к максимальной автоматизации процесса. Через 1,5 месяца закончится реорганизация и мы сможем понять какой штат нужен предприятию".

Уже сегодня работники предприятия увольняются по соглашению сторон, чтобы обратиться в Центр занятости с высоким средним заработком.

Причинами реорганизации Малыхин называет снижение объемов сбыта, вызванное потерей рынков. Теперь ориентироваться будут на европейские рынки.

"Мы потеряли сбыт в Россиию, больше чем в два раза снизились объемы по Украине, потребители отказываются от наших товаров в пользу китайского производителя. Теперь мы ориентируемся на европейский рынок, но после введения военного положения, французские и итальянские кампании не работают с нами по предоплате, мы имеем 60-дневную отсрочку платежа с момента получения товара. При этом наши ставки на кредиты в банках гораздо выше европейских", - пояснил гендиректор.

Источник: https://bahmut.in.ua


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