Суд по делу Супрун снова не принял решение, но Кабмин частично разблокировал работу Минздрава

Распоряжение правительства позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинцев, продолжить процесс строительства детской больницы "Охматдет", закупку оборудования и другие решения, требующие немедленного утверждения.

Как сообщается на сайте Минздрава, чтобы обеспечить непрерывность работы министерства, сегодня, 13 февраля, Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена правительства, определенных постановлением Кабмина от 17 июля 2003 г. № 1096 "О порядке исполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия".

«Это распоряжение является консолидированным решением правительства, которое позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы Минздрава Украины. Этот исключительный шаг Кабинета Министров Украины является ответом на то, что работа Минздрава Украины была заблокирована решением Окружного административного суда г. Киева», - отмечается в сообщении.

В то же время напоминается, что Окружной административный суд Киева до сих пор не вынес решения по ходатайству об отмене постановления, которым Супрун было запрещено исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. 11 февраля судья сообщил, что ему требуется дополнительное время для принятия решения, потому что много документов.

На пятницу, 15 февраля, назначено рассмотрение иска народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у Супрун полномочий к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины. Заседание начнется в 14.50 в Окружном административном суде Киева.

Источник: https://moz.gov.ua







