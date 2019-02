Мы уже не летим на Марс в 2020-м году: нет денег

Оказывается, банкротом может стать и миссия на Марс. Правда не та, которую презентует Илон Маск, а та, в которую уже записали 200 тысяч добровольцев, готовых лететь в один конец. Космический проект Mars One - провалился. Об этом сообщил пользователь форума reddit со ссылкой на выписку из швейцарского реестра.

Проект включал коммерческую Mars One Ventures и некоммерческий фонд Mars One Foundation. Обанкротился Mars One Ventures, который на момент решения суда оценивался в $100 млн, по данным ресурса Engadget, который добавляет, что единственные средства проекта — 20 000 фунтов стерлингов на счетах британского филиала. Некоммерческий фонд продолжает работать, как сообщил основатель проекта Бас Лансдорп, однако не имеет средств на какие-либо реальные действия. Лансдорп надеется «найти решение» проблемы.

Идея Ландспорта изначально вызывала сомнения. Проект был запущен в 2012 году в Нидерландах. Он предполагал отправку на Марс колонистов с билетом в один конец. Финансировать проект планировалось за счет ТВ-шоу, которое в реальном времени показывало бы жизнь первых поселенцев на Красной планете.

Однако в 2012 году не было технических средств для доставки людей на Марс, и даже сейчас ракеты необходимой мощности только разрабатываются. Кроме того, Лансдорп не является специалистом по космическим полетам и исследованию других планет и никогда не привлекал специалистов из каких-либо космических агентств. Например, Илон Маск начал работу SpaceX с поиска многомиллионных инвестиций и нанял на работу многих специалистов из NASA, чтобы создать собственный носитель Falcon для вывода грузов на орбиту. Для разработки и создания второй версии ракеты, сверхтяжелой Falcon Heavy SpaceX, понадобилось около $1 млрд, по данным основателя.

Mars One за все время работы привлек около $14 млн, что явно недостаточно для разработки ракет и марсианской базы. При этом были собраны более 200 000 добровольцев, готовых отправиться на Марс без возможности возвращения. По имеющимся данным с них брались относительно небольшие суммы — около $10-$40 за регистрацию. Сборы не только составили мизерную долю от необходимых расходов, но оказались невелики даже для аферы.

Проект Mars One так или иначе вошел в историю: как минимум был проведен грандиозный социальный эксперимент и выяснено, сколько человек более-менее серьезно готовы лететь за мечтой на Марс или убежать от земных проблем. Однако Лансдорп безусловно вводил в заблуждение сотни тысяч добровольцев и миллионы зрителей проекта, давая неправдоподобные оценки о возможности полета на Марс уже в 2020 году и высадке колонистов в 2030-м.

В целом банкротство проекта Mars One в будущем положительно скажется на космической отрасли, потому что такие сомнительные проекты всегда отбрасывают тень на реальные, но рискованные миссии. Так, создаваемые сейчас NASA и SpaceX ракеты-носители, способные высадить людей как минимум на Луну — это затратные, но вполне реалистичные проекты.

Источник: https://www.mars-one.com