НВО в Литве снимает очередной минисериал, теперь - о трагедии Чернобыля

В роли Валерия Легасова - Джаред Харрис, премьер-министра Бориса Щербиниу играет Стеллан Скарсгорд, а советскую ученую Ульяну Хомюк - Эмили Уотсон. Первые эпизоды мы увидим в мае.

«Чернобыль» снят в Вильнюсе и других регионах Литвы. На сайте кинокомпании появились первые кадры.

Мини-сериал будет состоять из пяти эпизодов. Главные роли получили, в частности, номинант на Emmy Джаред Харрис и номинантка на «Оскар» Эмили Уотсон. Джаред Харрис играет Валерия Легасова, ведущего советского физика-ядерщика, который одним из первых понял масштаб катастрофы. Эмили Уотсон изображает Ульяну Хомюк, советскую ученую, решившую расследовать причины катастрофы на ЧАЭС.

Сценаристом «Чернобыля» выступает Крейг Мазин - автор сценария «Мальчишник-2», «Мальчишник-3» и «Охотник и Снежная королева». А в целом - в создании «Чернобыля» участвуют авторы «Черного зеркала», «Игры престолов» и «Breaking Bad».

Источник: https://hmarochos.kiev.ua



