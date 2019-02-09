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Вчера, 17:00
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В парке "Синевир" для бурых медведей обустроен реабилитационный центр: косолапым - нравится

В Реабилитационный центр для бурых медведей Национального природного парка «Синевир» доставлено 5 медведей для временного содержания.  До сих пор они содержались в мини-зоопарке города Покровск, что в Донецкой области, сообщается на странице центра в Фейсбуке.

По словам инспекторов Государственной экологической инспекции Украины, животных содержали в тесных клетках и антисанитарных условиях, что является нарушением норм. 

Владелец медведей был против изъятия животных. Неизвестные лица даже не позволяли представителям Госэкоинспекции зайти на территорию зоопарка, поэтому те обратились в полицию. Дело дошло до суда. 5 февраля Красноармейский межрайонный суд Донецкой области наложил арест на медведей, а уже 8 февраля они поселились в Реабилитационном центре. 

«Транспортировка животных прошло успешно, без происшествий. Эти медведи имеют цирковое прошлое, поэтому для них путешествия не является чем-то новым. Их очень жаль, потому что до сих пор жили в ужасных условиях. За свою многолетнюю практику я еще не видел такого плохого отношения людей к медведям, как это было в Покровске», - рассказывает ветеринарный врач Николай Мирошниченко, который сопровождал животных из Донбасса до Карпат. 

Сейчас в Реабилитационном центре находится 31 медведь. Особое внимание приковано к новым жителей. 

«Еще никогда одновременно к нам не попадала такое количество медведей - пять. Их поместили в карантинный сектор. Животных осматривает ветврач и сейчас их откармливают», - говорит директор национального природного парка «Синевир» Николай Дербак.



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