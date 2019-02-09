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Вчера, 12:00
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Два поезда в Каталонии ехали по одной колее и столкнулись, есть жертвы

Авария произошла во второй половине дня в пятницу в Каталонии. В результате лобового столкновения поездов между городами Манреса и Сан Бисенс-да-Кастальет в провинции Барселона, машинист погиб, более сотни пострадавших. Об этом сообщает El Pais.

Шесть человек после аварии находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние еще 15 менее угрожающее. Незначительные ранения получили 37 человек, а 47 пострадавшим медики оказали помощь на месте, и они смогли покинуть место аварии самостоятельно.

Всего в двух поездах на момент аварии ехали около 400 человек.

Инцидент произошел на той же линии, что и авария в ноябре прошлого года и унесла жизнь одного человека, пострадали тогда 49 человек.

После столкновения один из поездов сошел с рельсов. Движение на железнодорожной линии, где произошла авария, остановили.

По предварительным данным, один из поездов ехал не по своей колее.

Источник: https://elpais.com


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