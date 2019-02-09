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Вчера, 11:00
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Правительства Дании, Швеции и Швейцарии предоставят проектам на востоке Украины $ 14 млн

Объявлено о начале проекта "Эффективное управление и привлечение граждан для улучшения доступа к правосудию, безопасности, охраны окружающей среды и социальной сплоченности на востоке Украины", который реализуют правительства Дании, Швеции и Швейцарии. Об этом сообщает ПРООН в Украине.

Проект имеет бюджет $ 14 млн и рассчитан до 2022 года. Он призван способствовать эффективному управлению и социальной сплоченности в Донецкой и Луганской областях.

"Кризис доверия можно преодолеть только создавая рабочие места, преодолевая бедность, реализуя антикоррупционные меры, внедряя правоохранительную и судебную реформы, а также обеспечивая права человека", - отмечают авторы программы.

Швеция и Швейцария, которые на протяжении последних 3,5 лет совместно финансировали внедрение мероприятий Программы ООН по восстановлению и развитию мира, стремятся закрепить достигнутые результаты и в дальнейшем поддерживать эффективное управление и способствовать социальной сплоченности в регионе.

Кроме того, благодаря выделенным средствам, Швеция стремится поддержать меры по улучшению состояния окружающей среды в регионе.

В то же время датская Программа мира и стабилизации ситуации в Украине в 2018-2021 гг. Проводит работу для поддержания стабильности и эффективного управления в регионе. Эта программа планирует выделить средства из своего Фонда в поддержку мира и стабильности, которые будут направлены на мероприятия по улучшению доступа к правосудию и общественной безопасности.

Источник: www.ua.undp.org


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