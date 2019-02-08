Мы все будем в итоге обходиться без меха: его производство запретят

В октябре 2018 закончилось голосования за петицию о запрете производства меха в Украине. Она набрала 27000 голосов. Тогда профильный комитет поддержал петицию и призвал создать соответствующий законопроект. Теперь на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект №10019, который запрещает производство меха в Украине.

В случае принятия законопроекта парламентом, меховое производство в Украине будет запрещено с 1 января 2025 года, а до этого момента требования к содержанию пушных животных предусматрят создание для них специальных гуманных условий.

Запрет на изготовление меха и выращивание животных для мехового производства все чаще рассматривается в разных странах мира.



Норвегия



Норвегия до 2025 года планирует запретить фабрики по выращиванию животных для меховой промышленности. О таком решении договорились в новом коалиционном правительстве Норвегии во время переговоров об условиях их сотрудничества на прошлой неделе. Чиновники достигли договоренности, что до 2025 года деятельность постепенно прекратят.

Зоозащитная организация Anima заявила, что приветствует такое решение. «Это потрясающая победа в борьбе за прекращение меховой индустрии в Европе», - сообщили там.

В то же время министр сельского хозяйства Джон Георг Дал назвал решение неудачным. По его словам, стране придется потратить средства из бюджета для компенсации доходов работников фабрик.

Норвегия является одним из крупнейших поставщиков лисьих и норковых шкур в мире. В стране работают более 300 ферм по разведению пушных зверей, на которых ежегодно убивают 700 000 норок и 110000 лисиц.

Теперь к Норвегии присоединится зоозащитники Австрии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Словении и других стран, где запрещено или готовятся запретить пушное звероводство.



Германия



Также в Германии зоозащитная организация PETA добилась запрета меховых ферм.

Закон уже вступил в силу. Шесть ферм по производству меха, которые сейчас функционируют на территории Германии, должны быть закрыты в течение следующих пяти лет, пишет BIT.ua. «Парламент фактически голосует в пользу запрета меховых ферм», говорится в сообщении, опубликованноум организацией.

Подобный закон уже приняли в Великобритании, Хорватии и Японии.



Гуччи тоже против меха



Уже сообщалось, что итальянский дом моды Gucci отказался от использования натурального меха в своих коллекциях, начиная с весны-лета 2018 года. Об этом писали в The Independent.

«Социальная ответственность является одной из основных ценностей Gucci, и мы по-прежнему, стремимся к тому, чтобы делать все для улучшения ситуации с окружающей средой и животными», - заявил президент и главный исполнительный директор Марк Бизарри, выступая в Лондонском колледже моды .

Gucci больше не используют никаких видов меха, в частности норки, лисы, кролика, а также каракуля.

По словам Бизарри, решение приняли благодаря креативному директору бренда Алессандро Микеле, который начал сотрудничество с модным домом в 2015 году.

Помимо прочего, Gucci планирует вступление во Всемирный альянс против использования меха, где находится ряд международных организаций, выступающих в защиту прав животных.

Источник: https://www.rada.gov.ua



