Приближаются весна и первоцветы, экологи просят: не рвите и не покупайте!

Министерство экологии и природных ресурсов, в целях охраны первоцветов и недопущения их заготовки для продажи, просит граждан Украины не рвать, а также - не покупать первоцветы. А если увидят нарушение - звонить в полицию по номеру 102.
Первоцветы, занесенные в Красную книгу Украины, уже сейчас начинают реализовываться на рынках и вдоль автомобильных дорог.
Массовый сбор на продажу редких растений приводит к ослаблению, а в небольших мисцезростаннях до полного подавления семенного возобновления.
Очень часто первоцветы уничтожаются с корневой частью, что приводит к физическому уничтожению популяций.
Помните, что каждый, кто срывает и покупает первоцветы, своими действиями стимулирует их уничтожение и несет ответственность перед законом.
Источник: https://menr.gov.ua/