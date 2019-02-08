Приближаются весна и первоцветы, экологи просят: не рвите и не покупайте!

Министерство экологии и природных ресурсов, в целях охраны первоцветов и недопущения их заготовки для продажи, просит граждан Украины не рвать, а также - не покупать первоцветы. А если увидят нарушение - звонить в полицию по номеру 102.

Первоцветы, занесенные в Красную книгу Украины, уже сейчас начинают реализовываться на рынках и вдоль автомобильных дорог.

Массовый сбор на продажу редких растений приводит к ослаблению, а в небольших мисцезростаннях до полного подавления семенного возобновления.

Очень часто первоцветы уничтожаются с корневой частью, что приводит к физическому уничтожению популяций.

Помните, что каждый, кто срывает и покупает первоцветы, своими действиями стимулирует их уничтожение и несет ответственность перед законом.

Источник: https://menr.gov.ua/



