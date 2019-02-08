Большая итоговая пятница: президентская кампания - 2019

Эта кампания уже побила несколько рекордов и, несомненно, сюрпризы еще будут. О том, что уже удивило страну, во время пресс-конференции в пятницу рассказала Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.





В 2019 году в ЦИК обратилось 93 человека о регистрации кандидатом в президенты, тогда как в 2014 году с подобными заявлениями обратилось 53 человека.





По состоянию на 8 февраля, было 50 постановлений, которыми Комиссия отказала в регистрации. В 47 случаях причиной отказа было невнесение денежного залога.

В программах шести кандидатов указываться пункты, направленные на ликвидацию независимости Украины или изменению конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности и пропаганду войны. Подобные пункты были даже в программах тех кандидатов которые внесли денежный залог.





Всего зарегистрировано 44 кандидата, 20 из которых являются самовыдвиженцами и 24 выдвиженца являются кандидатами от партий. Всего 4 кандидата - женщины.

43 из 44 кандидатов в президенты по результатам проверки в Национальном агентстве по вопросам противодействия коррупции получили определенные замечания относительно недостатков в декларации.





Одного кандидата (Гнапа) партия, которая его выдвинула (Сила людей), просит снять свою кандидатуру, в связи с финансовым скандалом. Сделать это можно до 7 марта, тогда вернут залог. Поскольку деньги были собраны членами партии и сочувствующими, тем, кто напишет заявление, деньги вернут, остальные партия использует на организацию кампании во время парламентских выборов.





ЦИК уже зарегистрировала 138 общественных организаций, которые имеют право иметь своих официальных наблюдателей на президентских выборах. В 2014 году таких организаций было всего 10.





Из-за такого рекордного количества кандидатов есть определенные вызовы для общества и ЦИК.

Согласно закону, каждый из кандидатов может иметь своего представителя в окружных комиссиях, и, непосредственно, в участковых избирательных комиссиях. "И если арифметически представим, что каждый кандидат реализует это свое право и назначит представителя в комиссию, то получим общее количество членов комиссий около 1,3 млн человек. Это большая армия комиссионеров, которые должны осуществлять избирательный процесс. Как оно будет на практике, посмотрим, потому что еще не все кандидаты подали информацию в ЦИК", - сказала Слипачук.

При этом оплата труда членов комиссий является наибольшей статьей расходов на выборы. Именно поэтому ЦИК пересмотрит стоимость организации и проведения выборов президента Украины 31 марта из-за превышения прогнозируемого количества зарегистрированных кандидатов.

"Предыдущие расчеты осуществлялись на основании того, что будет 25 кандидатов. Сейчас ЦИК работает над формированием бюджета в соответствии с увеличением количества кандидатов", - сказала Председатель комиссии.

Слипачук сообщила, что бюджетный запрос на увеличение расходов на выборы, при необходимости, может быть направлен ЦИКом после получения представлений от кандидатов на формирование участковых и окружных комиссий.

На данный момент госбюджет предусматривает 2,4 млрд гривен на организацию и проведение выборов.

Источник: www.cvk.gov.ua



