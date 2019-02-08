Предвыборная активность жителей ОРДЛО активизировалась: Аваков контролирует ситуацию

МВД проводит мониторинг ситуации, чтобы в реестрах избирателей не было "мертвых душ" из оккупированной территории Донбасса и Крыма. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Право на власть".

"В последнее время мы фиксируем то, что количество людей, пересекающих линию соприкосновения и регистрируюших свое место проживания в другом городе, чтобы проголосовать, увеличилось в шесть раз. Или это действительно люди стремятся проголосовать, или это схема, которую нам навязывает наш иностранный враг? И мы будем очень пристально проверять, чтобы в реестре избирателей не было ни мертвых душ, ни ситуации, когда за человека кто-то проголосует", - сказал Аваков.

Министр призвал членов избирательной комиссии воздержаться от участия в криминальных схемах.

"Мы контролируем базу данных пересечения границы, и если мы увидим, что избирательная комиссия выдала бюллетень человеку, не пересекавшему границу и находящемуся за границей, то это уголовная ответственность. Поэтому я хочу сказать членам комиссии, не участвуйте ни в каких схемах", - отметил Аваков.

Источник: https://www.pravda.com.ua



