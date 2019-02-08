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Сегодня, 09:30
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В полиции только попугаев не хватало, в Киеве ситуацию исправили

В Киеве в Святошинском райуправлении полиции взяли на работу попугая. Правоохранители обнаружили едва живую птицу на месте вызова — он провел пять суток рядом с умершим хозяином без еды и воды.

Полицейский Руслан, который нашел попугая, показал фото заброшенной квартиры без света и отопления, где в грязи и холоде птица жила с одиноким хозяином.

Имя придумали сразу — назвали в честь спасителя — Русланом. Однако, пока что не разобрались, мальчик это или девочка. Хотя нрав, говорят правоохранители, мужской.

Из интернета узнали, что попугай породы Розелла, родом из Австралии. За это время он научился имитировать сирену. Безрадостная прошлая жизнь отразилась на характере — птица боится оставаться в одиночестве.

Источник: https://www.facenews.ua


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