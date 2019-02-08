В Украине вступил в силу закон "Про валюту и валютные операции»: что это меняет

Все нововведения, прописанные в новом законе о валюте и валютных операциях, можно условно разделить на две группы: для бизнеса и для населения. В частности, указанные изменения позволяют бизнесу репатриацию дивидендов в иностранной валюте за 2018 год и отменяют требование предварительного резервирования средств в гривне для дальнейшей покупки валюты.

Кроме того, снижается норма обязательной продажи валютных поступлений бизнесом - с 50% до 30%, начиная с 1 марта.

Законом также предоставляется возможность населению проводить операции по онлайн-продаже иностранной валюты и банковских металлов на сумму до 150 000 гривен не в операционный, а в календарный день.

"Это означает, что онлайн-покупка валюты через интернет-банкинг и мобильные приложения доступна гражданам в режиме 24/7", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Национальный банк уточнил, что перечисление валюты за границу юрлицами для размещения на депозитных счетах (в пределах лимита 2 млн евро в год) возможно только за счет собственной, а не купленной иностранной валюты.

"По предложениям банковского сообщества упрощенны отдельные требования по осуществлению валютного надзора банками. В частности, для уменьшения их операционных и временных затрат отменено требование по составлению письменного заключения как по каждой операции, так и по договору", - сообщает пресс-служба.

Источник: https://www.epravda.com.ua



