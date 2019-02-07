Курс Украины в ЕС и НАТО теперь закреплен в Конституции Украины

За принятие законопроекта №9037 в целом на заседании ВР 7 февраля проголосовали 334 депутата. Принятие решения встретили аплодисментами. "Это необратимость нашего европейского выбора, это начало настоящей евроинтеграции. Украина будет в ЕС и НАТО", - заявил после голосования спикер ВР Андрей Парубий.

Согласно пояснительной записке, закрепление на конституционном уровне правовой определенности курса Украины на членство в ЕС и НАТО "мобилизует украинское общество и украинскую власть и способствует реформам, направленным на достижение критериев полноправного членства в ЕС и НАТО".

Отмечается, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из бюджета и не требует проведения всеукраинского референдума.

"Принятие закона будет способствовать реализации европейского и евроатлантического выбора из-за расширения и углубления сотрудничества Украины с Европейским Союзом и Организацией Североатлантического договора до получения полноправного членства, укреплению национальной безопасности нашего государства, приведет к гарантии ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в пояснительной записке.

В частности, принятием закона нардепы дополнили преамбулу Конституции словами о подтверждении "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины", а статьи Основного закона словами, о том, что "к полномочиям президента, Верховной Рады и Кабмина относится также обеспечение реализации курса на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Источник: https://www.pravda.com.ua



