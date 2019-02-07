В Бахмуте у владельцев квартир с индивидуальным отоплением растут проблемы

Платить владельцы квартир с индивидуальным отоплением должны теперь и за прогрев площадей общего пользования многоквартирного дома. Методика по расчету тарифа на услуги теплосети таким абонентам вступила в силу в конце января.

Чтобы рассчитать тарифы по каждому дому необходимо провести инвентаризацию сетей, изоляцию, проверить наличие батарей в подъездах. В марте «Бахмут-Энергия» планирует разнести первые счета, рассчитанные по новой методике. Об этом сообщил заместитель директора ТОВ «Бахмут-Энергия» Сергей Логвинов.

По предварительным расчетам эта услуга будет составлять около 8% от общей стоимости услуги по внутридомовому счетчику или с квадратного метра. Логвинов также сообщил, что закон запрещает во время отопительного сезона полностью отключать отопление в квартире. Нужно держать температуру не меньше 18 градусов.

«Таким образом, государство возлагает ответственность за прогрев дома на всех жильцов. Больше нельзя, имея внутриквартирный прибор учета, перекрыть вентиль и не обогревать квартиру», - подчеркнул представитель «Бахмут-Энергии».

Вот только проконтролировать соблюдают ли тепловой режим жители квартир с индивидуальным отоплением, пока нет возможности.

Во время рассмотрения вопроса о тепловых услугах, член Общественного совета Наталья Зубарь рассказала, что в ее подъезде лишь несколько квартир пользуются центральным отоплением, только им приходится за всех оплачивать прогрев подъездов, поэтому введение новой системы расчета, она считает справедливой.

«Мы обращались несколько раз для получения разрешения на установку индивидуального отопления, но нам отказали, хотя большинство наших соседей получили такое разрешение. Меня устраивает качество услуг, которые предоставляет «Бахмут-Энергия», но платить за весь дом я не могу и не хочу», - призналась Наталья.

По словам управителя ОСББ Елены Костенко, квартиры с индивидуальным отоплением нарушают тепловой баланс в общедомовой отопительной системе – есть квартиры, которые пользуются общим теплом – устанавливают теплый пол от центрального отопления, но за это не платят. Повлиять на таких жильцов нет никакой возможности.

О том, что механизма контроля сейчас нет, Сергей Логвинов подтвердил, но по его словам все нововведения, которые сейчас приняты на государственном уровне, заимствованы в Европе, а там эти вопросы урегулированы, поэтому постепенно и эти проблемные вопросы закроются.

Источник: https://bahmut.in.ua



