Советы по выбору велосипеда

Как выбрать комфортный велосипед? При покупке учитывайте, что все изделия подразделяются на горные, городские, гибридные, детские и спортивные. Чтобы приобрести подходящую модель, ориентируйтесь на свой рост и телосложение. В первую очередь также стоит определиться, для каких целей нужен велосипед, ведь на рынке можно найти модели с разной конструкцией и стоимостью. Так, горный велосипед вряд ли подойдет для городских дорог, поэтому при покупке всегда нужно учитывать его назначение. Чтобы сэкономить, можно купить б/у велосипед . На сайтах объявлений нередко предлагаются варианты в хорошем состоянии, которые обходятся в 2–3 раза дешевле новых моделей.

Міські велосипеди

Для регулярних катань по місту досить класичного міського велосипеда. Такий транспорт зазвичай оснащується багажником і крилами. Якщо ви обожнюєте швидкість і вважаєте за краще комфортну їзду, придивіться до круїзерів. Зверніть увагу: деякі міські моделі дуже схожі на гірські. Щоб відрізнити їх, уважно придивіться до конструкції. Так, велосипед для міста, як правило, обладнаний закритою сталевою рамою, кермом з піднятими вгору руків'ям та широким сідлом. Посадка — висока, завдяки чому спина не затікає під час їзди, а навантаження на руки помітно знижується. Діаметр коліс — 26–28 дюймів.

Міські моделі зазвичай виготовляються з недорогих матеріалів. Так, для виробництва рами застосовується алюміній або сталь. Попри це, транспорт характеризується гарною якістю. Покришки для коліс можуть бути вузькими, широкими або оснащеними профільованим протектором. Перший варіант призначений виключно для їзди по асфальту, другий — легко впорається з бездоріжжям, але й для шосе також підходить. Міські велосипеди поділяються на одно- і багатошвидкісні. Конструкція нерідко доповнюється корисними аксесуарами: клаксонами, фарами, захистом ланцюга тощо.

Гірські велосипеди

Гірські велосипеди характеризуються масивною конструкцію та міцними матеріалами. Виробники випускають моделі для різних цілей. На ринку можна знайти транспорт, заточений виключно під подолання перешкод, екстремальне катання або швидкісний спуск. Головні відмінності між такими моделями полягають в різній вазі, механічній міцності, якості амортизації.

Гібридні велосипеди

Гібридні велосипеди поєднують в собі особливості гірських і міських моделей. Вони обладнані збільшеними колесами, що позитивно позначається на швидкості їзди. Конструкція обладнана прямим кермом. Такий транспорт підходить як для велопрогулянок по місту, так й для катань по бездоріжжю.

Якій конструкції надати перевагу

При виборі велосипеда звертайте увагу не тільки на призначення, а й на особливості конструкції. За цим параметром все моделі поділяються на ригіди, хардтейли, двопідвіси й софттейли. Так, до ригідів належить транспорт, позбавлений амортизаторів. Це з однаковим успіхом може бути як міський, так й гірський або спортивний варіант.

Хардтейлом называют модель с передней амортизационной вилкой, благодаря которой транспортом удобно управлять в условиях бездорожья. Такой тип велосипедов — самый популярный. Двухподвес обычно оборудован не только передним, но и задним амортизатором. Легко справляется как со скоростным спуском, так и с поездками на большие расстояния. А вот к софттейлам принадлежат модели со специальной геометрией переднего амортизатора. Обычно они характеризуются высокой стоимостью и хорошей проходимостью.