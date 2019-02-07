НАПК Украины создало и уже запустило Реестр коррупционеров

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запустило Единый государственный реестр лиц, пойманных на коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Реестр содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения», – говорится в сообщении.
Реестр доступен на сайте НАПК. В нем предусмотрена функция самостоятельного получения справки юрлицами, которые участвуют в публичных закупках. Ранее такие выписки выдавало Министерство юстиции.
Источник: https://nazk.gov.ua/