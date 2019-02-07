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Сегодня, 10:30
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Луну уже нужно обживать, считает самый богатый человек Земли Джефф Безос

Основатель и главный исполнительный директор интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос пообещал использовать свой космический проект Blue Origin для разработки роботизированных роверов и поиска на Луне мест, пригодных для обитания человека, даже если эти проекты не получат финансирования со стороны правительства США.

По его мнению, все эти усилия — вопрос долгосрочного выживания человечества. «Это не то, что мы можем сделать, это то, что мы обязаны сделать», — уверен богатейший бизнесмен по версии Forbes. Американское издание оценивает его состояние в $112 млрд. Безос уверен, что колонизация Луны — единственный шанс выжить для человеческой расы.

Бизнесмен отметил, что хотел бы «выйти в космос» вместе с правительством США и Евросоюзом, однако готов проделать этот путь и в одиночку. По словам основателя Amazon, если человечество не отправится в космос, то ему придется остановить свой рост и развитие на Земле из-за экологических и других факторов. «Это не то будущее, которого я хочу для своих внуков и праправнуков», — подчеркнул Безос.

Основатель Amazon давно строит грандиозные планы по освоению Луны, в частности, он планирует построить базу на единственном спутнике Земли.

«Я думаю, мы должны построить постоянную базу для людей на одном из полюсов Луны. Пришло время вернуться на Луну и остаться там», — говорил ранее Безос. Он уточнял, что предложил идею «возвращения на Луну» NASA. «Для этого мы хотели создать грузовой корабль. Мы назвали программу Blue Moon. У нас также есть технологии, которые позволят нам отправлять большие грузы на Луну», — отмечал миллиардер.

Источник: https://www.nasa.gov/


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