Супрун отстранена, медреформа и программа "Доступные лекарства" - под вопросом

С апреля аптеки, подписавшие договор с Национальной службой здоровья Украины, должны были бы принимать электронные рецепты на препараты правительственной программы «Доступные лекарства». Но если Верховная Рада вдруг отменит все инновации Юлии Супрун, этого не будет.

НСЗУ ожидает, что 18 марта семейные врачи выпишут первый электронный рецепт в системе здравоохранения eHealth. «Отоварить» его станет возможным в любой аптеке, которая заключит договор со службой. Причем, если рецепт от терапевта или педиатра выписан в Харьковской области, а вы находитесь в другом городе, ближайшее заведение вправе выдать необходимые медикаменты.

Уход от бумажных рецептов упрощает доступ к препаратам по принципу «деньги “идут” за пациентом в аптеки». Чтобы получить их, достаточно показать фармацевту рецепт в виде SMS-сообщения. Он действителен 30 дней. Данные о назначении сохранятся в электронной карточке пациента.

В программу входят медикаменты для лечения трех групп заболеваний: сердечно-сосудистых, бронхиальной астмы и сахарного диабета II типа — всего 258 препаратов. Из них 64 — для больных бесплатные, остальные можно приобрести с небольшой доплатой. Стоимость лекарств аптекам возместит Национальная служба здоровья. По прогнозам НСЗУ, количество торговых марок в этом перечне будет пополняться.

До конца марта компенсация расходов по «Доступным лекарствам» работает по-старому — за счет субвенции местным бюджетам.

Бумажные рецепты до этого времени должны быть использованы, говорит специалист отдела по работе с договорами с аптеками НСЗУ Ирина Лиштаба. По ее словам, после старта заключения договоров количество аптечных учреждений, присоединившихся к программе по новым правилам, будет расти каждый месяц.

Пока неизвестна точная дата, когда руководители аптек смогут подать заявление о заключении договора с Национальной службой здоровья.

Местные аптечные учреждения пока не комментируют подробности своей готовности. Одна из фирм вместе с программистом настраивает технический процесс — займет это примерно пару недель. Остальные — определяются с выбором программного обеспечения.

За два года работы программы «Доступные лекарства» пациенты получили более 32 миллионов рецептов на сумму свыше 1,6 миллиарда гривен. На 2019 год в бюджете виделен миллиард грн.

Источник: https://nakipelo.ua



