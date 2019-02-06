Анджелина Джоли посещает лагеря беженцев, как посол доброй воли ООН

43-летняя Анджелина Джоли успевает не только решать вопросы опеки над детьми с бывшим мужем и сниматься в кино, но и выполнять обязанности посла доброй воли ООН. Недавно голливудская актриса посетила лагерь беженцев в Бангладеш.

Так, на днях Джоли с трехдневным визитом прибыла в страны Южной Азии, в рамках которого посетила лагерь беженцев "Кутупалонг", где проживает 720 000 мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы из-за военных действий в августе 2017 года.

Как сообщает издание The Guardian, во время своего выступления, актриса призвала Мьянму положить конец насилию, в результате которого сотни тысяч мусульман-рохинджа оказались в соседнем Бангладеш.

Посол доброй воли ООН по делам беженцев подчеркнула, что Мьянма должна обеспечить безопасность для рохинджа, чтобы те могли вернуться в свои дома.

"Они имеют полное право вернуться домой, но только тогда, когда почувствуют себя в полной безопасности и будут уверены, что их права не будут притеснять", - сказала она.

Анджелина в рамках визита также побывает и в других лагерях беженцев и посетит столицу страны Дакар, где планирует встретиться с премьер-министром Шейх Хасина, главой МИД Ак Абдул Момен и другими уполномоченными лицами.

Напомним, не так давно Анджелина Джоли с подобным визитом посетила Перу. Поводом для поездки стали венесуэльцы, которые массово покидают родные края из-за тяжелого экономического положения и переселяются в Перу.

Источник: https://www.theguardian.com



