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Вчера, 18:30
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Британец Джон Саммар спас чайку и дружит с ней уже 12 лет

80-летний британец Джон Саммер может похвастаться необычной дружбой с чайкой по имени Чирпи. Они ежедневно встречаются на пляже Инстоу, недалеко от Йелланда, в графстве Девон, и проводят вместе несколько часов.

Чирпи летает рядом с Джоном и даже дается ему в руки, хотя больше ни одному человеку он не доверяет.

Необычная дружба началась 12 лет назад после того, как Джон нашел Чирпи со сломанной лапой. По словам пенсионера, однажды, гуляя с собакой на пляже, он увидел больную чайку и решил накормить ее.

Так продолжалось в течение нескольких недель, пока Чирпи не привык к своему другу и не выздоровел. После того, как сломанная лапа птицы зажила, она не забыла Джона и продолжила прилетать на пляж, чтобы провести время с пенсионером.

Источник: https://metro.co.uk


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