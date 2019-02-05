Индиец подает в суд на родителей за то, что они родили его и обрекли на страдания

Житель Индии Рафаэль Самуэль из Мумбаи собирается подать в суд на родителей за то, что те произвели его на свет, не спросив его согласия. Он заявил, что входит в движение антинаталистов, которые считают, что детей в мире ждет только страдание, поэтому людям не стоит размножаться.

Самуэль сравнивает рождение и воспитание детей с «похищением и рабством».

При этом мужчина называет свои отношения с родителями хорошими.

«Я люблю родителей, мы отлично ладим, но они родили меня ради своего удовольствия. У меня была отличная жизнь, но я не понимаю, зачем тратить жизнь на школьную канитель и карьеру, особенно если не просил о существовании», — размышляет он.

Самуэль ведет собственное сообщество в Facebook, где делится своими идеями с сотнями подписчиков. Он называет родителей лицемерами и публикует картинки с надписями вроде: «Если родители и правда знают, что нужно детям, то зачем тогда они их рожали?» или «Разве насильное помещение человека в этот мир, а затем принуждение его работать — это не похищение и рабство?»

Другой активист антинатализма Пратима Наик считает, что рожать детей эгоистично, так как на Земле и так не хватает ресурсов на уже живущих людей. «Разве мы должны увеличивать число детей в этом мире и ускорять процессы природной и социальной деградации? Мы люди, решившие не размножаться, индийские чайлдфри».

Наик утверждает, что его убеждения разделяют все больше и больше людей.

Источник: https://www.facenews.ua



