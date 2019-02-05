Ульяну Супрун суд отстранил от работы по заявлению нардепа Игоря Мосийчука

Окружной административный суд Киева частично удовлетворил заявление народного депутата «Радикальной партии Олега Ляшко» Игоря Мосийчука и временно запретил Ульяне Супрун выполнять полномочия министра здравоохранения. В ходатайстве депутат ссылается на противоправность действий Ульяны Супрун, поскольку Верховная Рада нe утвeрдилa ee в дoлжнocти. Об этом сообщает Игорь Мосийчук на странице в Facebook. Запрет будет действовать до окончательного решения суда 15 февраля.

Соцсети взорвались бурей возмущения с одной стороны и бурей радости с другой.

Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбук сообщает:

"Будет рассматриваться иск народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у меня компетенций (полномочий) к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины. Что на самом деле является очередной атакой на трансформацию системы здравоохранения. Очень опасной атакой на все изменения, которые наша команда воплотила за последнее время.

Это делается руками депутата, которого уже в свое время поймали на получении крупной взятки (здесь видео: https://goo.gl/EPYZZd) и подозревали по пяти статьям Уголовного кодекса, а теперь очень активно используют для защиты бывшего руководства Одесского национального медицинского университета.

Окружной административный суд. Киева уже рассматривал подобные иски против нашей команды и не удовлетворил ни один из них. А именно 2017 года судьи этого суда приняли два постановления, которые установили правомерность моего назначения Правительством и возложении на меня исполнение обязанностей министра здравоохранения Украины.

Впрочем, очень быстро были рассмотрен иск Мосийчука и принято решение о сокращенной процедуре судебного разбирательства. А в пятницу мы узнали, что в этот суд поступило еще 4 иска Мосийчука (2 против меня и 2 против Владимира Гройсмана).

Нам не впервые отражать атаки оппонентов изменений, целью которых является парализовать Министерство здравоохранения Украины и заменить нашу команду на удобную для их схем. На нашей стороне правда и право, а следовательно при честном рассмотрении дела снова победим. Будем защищаться. Как всегда - с вашей поддержкой.

Буду благодарна за распространение этой информации и пристальное внимание к процессу.





В Фейсбуке открыта страница в поддержку Ульяны Супрун, где можно прочитать следующее.

15 февраля суд против Ulana Suprun. 25 миллионов украинцев поддержало медреформу и подписало декларации с семейными врачами. Мы считаем, что этот иск касается каждого из нас! Это вызов всем, кто ЗА медицинскую реформу! Кто выбрал своего врача! Надеялись, что систему можно изменить! Давайте придем все! Не дадим лишить нас права на достойную медицинскую помощь!



Президент Украины не стал комментировать решение суда, но отметил, что Ульяна Супрун имеет его полную поддержку.



Напомним:

Ульяна Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с июля 2016 года. 2 октября 2018-го Комитет по вопросам здравоохранения Верховной Рады поддержал обращение к Кабинету Министров об увольнении Супрун и ее заместителя Александра Линчевского.



