В действиях Медведчука заподозрили признаки сепаратизма и державной измены

Генпрокуратура открыла уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизме Виктора Медведчука. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Дело возбуждено по обращению народного депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерука.

"Глава пророссийской организации "Украинский выбор - право народа" и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь "Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в г. Киеве, заявив о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины", - написала Сарган.

Она добавила, что "план" Медведчука предусматривает создание на Донбассе автономного региона в составе Украины, а переговоры должны продолжаться в "четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва".

В ГПУ подчеркнули, что Конституция определяет Украину как унитарное государство, а Россия, поддерживая боевиков на Донбассе, проводит агрессивные действия. Учитывая это, призывы к "автономного региона" могут способствовать подрывной деятельности РФ.

При таких обстоятельствах, в действиях Медведчука заподозрили признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 УК Украины (Государственная измена).

"В данном случае провозглашено призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения", - пояснила пресс-секретарь генпрокурора.

Материалы уголовных производств будут переданы в Службу безопасности по подследственности.











